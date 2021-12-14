Голикова сообщила о высокой заразности «омикрона»

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что «омикрон»-штамм COVID-19 оказался очень заразным. Так, в сравнении с «дельтой», носитель которой может заразить в среднем 0,8 человека, инфицированный «омикроном» может распространить его на 3-3,5 человека, рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

У нас завоз этого штамма произошёл от граждан РФ, которые возвращались из ЮАР и других государств. Мы своевременно приняли меры по нераспространению, изолировали тех граждан, которые прибыли, — сказала Голикова.

Она пояснила, что в обсерваторах находятся 177 граждан и 16 из них с «омикроном. Это составляет 10% от числа заражённых. В связи с этим вице-премьер призвала сохранять ограничительные меры в стране.

Это свидетельствует о достаточно высокой контагиозности штамма и, как следствие, необходимости продолжения ограничительных мероприятий, — уточнила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 11 из 16 российских туристов, у которых после возвращения из ЮАР был выявлен штамм коронавируса «омикрон», были вакцинированы от COVID-19. Она отметила, что семь человек также перенесли заболевание ранее. Попова уточнила, что один человек был и вакцинирован, и ранее болел.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и Южно-Африканской Республике. В настоящее время в большинстве стран на континенте уровень вакцинации населения не превышает 10%. ВОЗ неоднократно выступала с критикой в отношении развитых стран, которые не поставляют вакцины в беднейшие страны, откуда исходит опасность новых мутаций.