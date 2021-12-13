Голикова сообщила о росте случаев тяжёлого течения COVID -19

В 24 регионах России растёт количество госпитализаций пациентов с тяжёлым течением COVID-19, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом общее число госпитализированных снизилось на 15%. По её словам, в стране для заболевших COVID-19 развёрнуто 212 тысяч больничных коек, передаёт ТАСС.

Она добавила, что в целом заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,3%. 23% выявляемых случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Она подчеркнула, что пока снижение заболеваемости COVID-19 в стране не носит стабильного характера. В пяти регионах продолжается прирост заболевших. Сейчас, по её словам, под наблюдением врачей находятся 745 тысяч пациентов с коронавирусом.

По итогам 49-й недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения. Это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе. <...> К сожалению, снижение пока не носит стабильного характера, — сказала вице-премьер.

По её словам, первый компонент вакцины получили уже 75,5 млн россиян, два компонента – 68,8 млн. При этом уровень коллективного иммунитета в стране составляет 55,8%. Вице-премьер подчеркнула, что на борьбу с инфекцией в 2022 году власти направят более 752 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже у 16 туристов, вернувшихся из ЮАР. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм может снижать эффективность вакцин от COVID-19, однако его опасность ниже, чем у «дельты». Как отметили медики, ни один случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в Западной Европе пока не привёл к гибели пациента.