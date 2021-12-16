Голикова сообщила о необходимости частой ревакцинации из-за «омикрона»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что ревакцинацию от коронавируса придётся делать чаще. Она отметила, что всему виной быстрое распространение новой мутации коронавируса «омикрон». Её слова приводит РИА Новости.

Она также рассказала, что выдача сертификата о вакцинации после первой прививки неразумна. По её словам, она не может рекомендовать к принятию такую инициативу, так как организм просто не успеет выработать антитела для борьбы с инфекцией — требуется вторая доза препарата.

Пока вы не привились вторым компонентом, вы имеете возможность, если вдруг в регионе введены ограничения, <...> воспользоваться ПЦР-тестом и посетить те места, которые вам необходимы, — подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что согласно обсуждаемому законопроекту, даже если человек не привился двумя дозами вакцины, он сможет посетить аптеки и другие магазины с товарами первой необходимости.

Ранее Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 57,7%. Два дня назад уровень коллективного иммунитета составлял 56,1%. По словам вице-премьера, наилучший результат демонстрирует Севастополь.