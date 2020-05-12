Голикова считает, что из казны выделено достаточно денег для помощи людям

https://static.news.ru/photo/47e84d00-945c-11ea-b72d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что из бюджета был выделен достаточный объём средств для обеспечения мер поддержки населения.

Мы очень аккуратно относимся к расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете, — сказала она на брифинге в Доме правительства.

11 мая президент РФ Путин анонсировал новые меры господдержки населения. В этот раз они были направлены на прямую помощь гражданам с детьми. Глава государства предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.

Большинство интернет-пользователей возмутились возрастными рамками. Они не понимают, почему 16-летние и 17-летние подростки не могут рассчитывать на помощь государства. При этом некоторые выразили своё возмущение из-за суммы. По их словам, 3000 рублей не помогут прожить целой семье.

Ранее NEWS.ru писал, портал государственных услуг не выдержал огромного количества обращений россиян за материальной помощью после телеобращения Путина.