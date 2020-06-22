Голикова: россиянам и осенью придётся носить маски

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Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила россиян, что масочный режим в стране продолжит действовать и осенью, несмотря на смягчение карантинных ограничений в регионах.

По словам Голиковой, «вирус никуда не ушёл», поэтому гражданам нужно поберечь себя и пощадить врачей, которые уже три месяца спасают тяжелобольных пациентов.

Маски и антисептиками останутся нормой жизни даже с наступлением осени, добавила она.

Тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим, что это выявление, снижение тяжелых и, наконец, выздоровление в большом количестве, — цитирует Голикову «ФедералПресс».

Как писал NEWS.ru, 1 июня президент Владимир Путин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, поручил регионам приступить к смягчению карантинных режимов, провести 24 июня парады Победы, а до 1 июля — голосование по поправкам в Конституцию.

21 июля глава государства заявил о «безусловной победе» над коронавирусом и отметил, что страна сумела избежать того количества жертв, который зафиксировали в других государствах. При этом число выявляемых заражённых почти не изменилось по сравнению с мартом — около восьми тысяч человек. Заболеваемость и смертность стабильно снижается только в Москве.

Россия держится на третьем месте в мире по количеству заражённых. С начала эпидемии COVID-19 выявили у 592 тысячи россиян: более восьми тысяч инфицированных погибли, 344 тысячи уже выздоровели.