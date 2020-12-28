Голикова рассказала о появлении у россиян альтернативы «Спутнику V»

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Последствия коронавируса проявляются по-разному для каждого человека, в зависимости от того, какие слабые места в организме были до наступления болезни. В большей степени вирус повреждает сосуды, что касается всех органов.

Но самое главное — вирус вредит сосудам, которые питают сами сосуды, в том числе крупные. То есть на стенке аорты есть мелкие сосудики, которые имеют важнейшее значение. Их состояние фактически...