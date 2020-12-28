Голикова рассказала о появлении у россиян альтернативы «Спутнику V»

https://static.news.ru/photo/bdc17166-4977-11eb-af0f-fa163e074e61_660.jpgТатьяна ГоликоваФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в первом квартале 2021 года россияне, вероятно, смогут выбирать вакцину для прививки от коронавируса. По её словам, такая возможность уже появилась.
Вторая вакцина в небольших партиях — порядка 30 тысяч — уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие субъекты Российской Федерации — в Тульской области, Ростовской области, в Москве. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, — отметила Голикова в беседе с РИА Новости.
Она добавила, что с появлением каждой новой вакцины россияне смогут выбирать, чем прививаться.
Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет, — подчеркнула Голикова.
Кроме «Спутника V» Минздравом РФ зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор» Роспотребнадзора. Ещё одну вакцину разрабатывает Центр Чумакова, её регистрация планируется на февраль 2021 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Голикова рассказала о прививке от коронавируса ещё на стадии клинических исследований российской вакцины. По словам вице-премьера, она сочла важным для себя «понять, насколько действенный продукт». Чиновница отметила, что после вакцинации её организм стал вырабатывать антитела. Голикова добавила, что от коронавируса привились и многие её знакомые.