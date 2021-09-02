Голикова пообещала создать лаборатории по борьбе с очень заразными вирусами

Вице-премьер министр РФ Татьяна Голикова раскрыла подробности о российском здравоохранительном проекте «Санитарный щит»: в его рамках будут созданы лаборатории по изучению и борьбе с заразными вирусами и бактериями. Об этом она рассказала в рамках марафона «Новое знание».

Проект санитарного щита — один из самых необходимых, поскольку коронавирус не единственная пандемия, с которой предстоит столкнуться РФ, — призналась Голикова.

Согласно плану проекта, к концу 2021 года будут разработаны и выпущены в производство тесты на грипп и коронавирус, которые смогут показать результат в течение часа. К 2024 году вице-премьер пообещала создать 15 лабораторий, в которых будут проводиться исследования над «очень заразными вирусами и бактериями». Ещё через шесть лет, в 2030 году, таких лабораторий должно стать 30, а благодаря работе учёных вакцины будут создаваться всего за четыре месяца.

Ранее Татьяна Голикова назвала число полностью привитых от коронавируса россиян. По её словам, их количество составило порядка 37 млн человек.