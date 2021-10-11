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Голикова потребовала проверять российских школьников на курение

20:14, 11 октября 2021
Голикова потребовала проверять российских школьников на курение Фото: pixabay.com
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Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос систематических проверок российских школьников на употребление никотина. В самом ведомстве посчитали необходимым также ввести запрет на сдачу детям в аренду вейпов и электронных сигарет. Об этом сообщает РБК.

В программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних могут включить исследования на употребление никотинсодержащей продукции. Проверка будет осуществляться при помощи смокелайзера — прибора, определяющего концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Также Минздрав рассмотрит вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотина. Сейчас запрещена лишь продажа такой продукции несовершеннолетним. Кроме того, правительство изучит идею о запрете на выкладку никотинсодержащей продукции в торговых точках, находящихся в радиусе 100 метров от школ.

С начала года в России запрещено продавать вейпы, кальяны и никотинсодержащие товары через Интернет. Это связано с ростом популярности таких товаров среди детей и молодёжи.

Ранее Курганская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий запретить тратить детское пособие на покупку алкоголя и сигарет.

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