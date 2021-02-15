Голикова отметила снижение смертности от рака в России

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В последнее время в России наблюдается тенденция по снижению смертности среди пациентов с онкозаболеваниями, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Всё-таки мы снизили смертность от онкологических заболеваний. Пусть это не такой большой шаг, как нам хотелось бы, но в пандемический год это важный результат, — приводит слова Голиковой РИА Новости.

Она указала на то, что за последние три месяца производство медицинских препаратов для онкобольных в России выросло в три с лишим раза — с 680 упаковок в месяц до 2,6 тысячи упаковок. За последние три месяца на рынок поступили более 9 млн упаковок таких препаратов, уточнила Голикова.

Ранее, как писал NEWS.ru, о снижении смертности от рака в РФ заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко. Высокая нагрузка на систему здравоохранения в 2020 году не помешала оказывать своевременную помощь раковым больным, онкологическая служба выполняла свою задачу в полном объёме, заверил он.

Министр подчеркнул, что в 2020 году система здравоохранения получила дополнительное оборудование и новые лекарственные препараты для борьбы с раком. Он пояснил, что в прошлом году была создана вертикально интегрированная система. Она позволяет отслеживать лечение больного на всех этапах лечения. Её внедрение проходит в пилотном режиме.