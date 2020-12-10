Голикова назвала новые сроки воздержания от алкоголя во время вакцинации

https://static.news.ru/photo/0ea311a0-3b06-11eb-9687-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала воздержаться от спиртных напитков в течение трёх дней до и трёх дней после вакцинации.

При этом она отметила, что строгого запрета на употребление алкоголя при прививании от коронавируса нет.

Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, ну, в течение хотя бы трёх дней до вакцинации и в течение трёх дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя. Это важно для формирования как раз того иммунитета, который мы все ждём, — цитирует РИА Новости Голикову.

Она также подчеркнула, что информация о сроках сводится не к полному запрету, а к ограничению употребления алкоголя и лекарственных препаратов, которые могут влиять на иммунитет человека.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полного отказа от алкоголя на протяжении нескольких недель после проведения вакцинации не требуется, но рекомендуется не употреблять спиртное в течение трёх дней после прививки. Специалист уточнил, что рекомендация связана с необходимостью времени на формирование иммунного ответа у привитого человека.

Вице-премьер Татьяна Голикова 4 декабря заявила, что привившиеся от COVID-19 граждане должны ограничить употребление алкоголя на 42 дня. Следом за ней с подобным мнением выступила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подтвердила, что за две недели перед прививкой от коронавирусной инфекции и 42 дня после нельзя пить спиртное.

Как писал NEWS.ru, нарколог предупредил о смертельном риске при совмещении вакцины и спиртного. Врач Алексей Казанцев заявил, что употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса может не только ослабить действие вакцины, но и способно спровоцировать тяжёлые последствия для здоровья и даже жизни.