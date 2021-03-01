Голикова назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID в России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения может сформироваться в России к августу 2021 года. Это произойдёт при условии, что вакцинация будет идти такими же темпами, что и сейчас. Подобный уровень иммунитета позволит полностью снять ограничения из-за пандемии COVID-19. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
Более того, в интервью ТАСС Голикова
Если вакцинация происходит такими темпами, как она идёт сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации, — сказала вице-премьер.
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