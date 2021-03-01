Голикова назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID в России

https://static.news.ru/photo/6e102b70-5dd2-11eb-89a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения может сформироваться в России к августу 2021 года. Это произойдёт при условии, что вакцинация будет идти такими же темпами, что и сейчас. Подобный уровень иммунитета позволит полностью снять ограничения из-за пандемии COVID-19. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Более того, в интервью ТАСС Голикова отметила , что при увеличении темпов вакцинации снятие ограничений может произойти ещё быстрее.

Если вакцинация происходит такими темпами, как она идёт сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации, — сказала вице-премьер.

Ранее москвичи рассказали, снятия каких ограничений по коронавирусу они ждут. Так, большинство москвичей ждут отмены масочного режима. Об этом мечтает 38% жителей столицы. Ещё 21% москвичей ожидает восстановления бесплатного проезда на транспорте для граждан старше 65 лет. 11% ждут возобновления массовых мероприятий в традиционном формате. Об этом писал NEWS.ru.