Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы — лидеры по уровню коллективного иммунитета к COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В число регионов, где этот показатель превышает 80%, вошли Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка.

Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)​, — рассказала зампред правительства.

Кроме того, к этому показателю также близки Мурманская область (79,1), Липецкая область (78,6), Республика Тыва (78,3), Пензенская (77,8), Орловская (76,5), Калининградская (75,5) и Московская (75,8) области.

Вице-премьер напомнила, что ситуация в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» усложняется. В связи с этим она призвала тех, кто полгода назад уже переболел или привился, сходить и ревакцинироваться.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин призвал не допускать ситуации с нехваткой лекарственных препаратов для лечения коронавируса. Он попросил Минздрав согласовывать распределение медикаментов с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая руководит оперативной рабочей группой.