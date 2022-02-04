Голикова назвала регионы, где снизился уровень коллективного иммунитета

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, где за неделю заметно снизился показатель коллективного иммунитета к COVID-19. В тройку «антирекордсменов» вошли Чечня, Московская область и Ненецкий автономный округ, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За неделю этот показатель заметно снизился в Чеченской Республике (на 3 п.п.), Московской области (на 2,9 п.п.), Ненецком автономном округе (на 2,8 п.п.), — сказала Голикова.

В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 64,8% до 63,2%. В целом уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,4% до 64,1%.

Голикова пояснила, что снижение уровня коллективного иммунитета происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами. Вице-премьер призвала сделать прививку, чтобы не создавать риск возможных осложнений от коронавируса.

Ранее учёные Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы связали меньшую опасность «омикрон»-штамма коронавируса с приобретением коллективного иммунитета. Они отмечают, что к осени 2021 года большая часть населения Южной Африки, где впервые был выявлен «омикрон»-штамм, была вакцинирована или переболела во время предыдущих волн пандемии. В то же время ситуация в других странах может отличаться от ситуации в ЮАР, и там необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.