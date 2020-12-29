Голикова назвала особенность вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/be70607c-4a44-11eb-b8ff-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости воздержаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от COVID-19. По её словам, в этот период следует пожалеть организм и «чуть потерпеть».

Это даже не потому, что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему, — отметила чиновник в беседе с РИА Новости.

Голикова добавила, что россиянам, идущим на вакцинацию, следует помочь организму и не загружать его алкоголем, который является стрессом для иммунитета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свыше 1 млн доз вакцины «Спутник V» против коронавируса выпустят в гражданский оборот по итогам декабря 2020 года. Это в два раза превышает запланированный объём, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Массовая вакцинация жителей России от коронавируса стартовала 5 декабря. Прививка доступна для отдельных групп граждан.