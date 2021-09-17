Голикова назвала число работающих в «красной зоне» медиков

Около 280 тысяч медицинских работников в России лечат в настоящее время пациентов с коронавирусом в «красной зоне». Об этом на открытии памятника «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19» заявила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС. Министр здравоохранения Михаил Мурашко добавил, что всего за время пандемии с коронавирусными больными работали 1,3 млн специалистов.

По сей день, несмотря на то что мы вроде бы научились лечить этот страшный недуг, 280 тысяч наших медицинских работников трудятся на передовой в «красной зоне». К сожалению, кого-то из них не стало, потому что они были на боевом посту, — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что Сеченовский университет для установки памятника врачам был выбран не случайно. По её словам, Первый мед — это место, куда ежегодно приходят молодые люди, которые хотят учиться.

И я хочу сказать, что очень многие молодые люди после того, как увидели подвиг наших медработников в «красной зоне», выбрали профессию врача, медицинской сестры. Спасибо им за это большое, — заключила она.

Мурашко, в свою очередь, добавил, что долг россиян состоит не только в том, чтобы победить пандемию, но и чтобы помнить каждого, кто помогал в этой борьбе.

Это более 1,3 млн медицинских работников, которые в этот период оказывали помощь, развёртывали почти до 300 тысяч коек. Всё это делалось руками медицинских работников, — уточнил министр.

Ранее сообщалось, что около 41 млн россиян прошли двухкомпонентную вакцинацию от коронавируса. При этом почти 47,5 млн человек в России получили хотя бы одну дозу препарата.