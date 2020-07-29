Голикова анонсировала обследование россиян на 17 типов вируса

https://static.news.ru/photo/c34cc1b6-d191-11ea-b455-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В России в ближайшее время планируется организовать скрининговое обследование населения страны на 17 типов вируса, в том числе на COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Впервые для оценки распространения и спектра циркулирующих респираторных вирусов, а также COVID-19 в межэпидемический период, который остался до сентября включительно, планируем провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на 17 респираторных вирусов, включая вирусы гриппа A и B, а также COVID-19, — сказала 29 июля заместитель председателя правительства на совещании у президента РФ Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По её словам, обследование позволит понять, в каких субъектах России какие вирусы циркулируют. Голикова подчеркнула, что в приоритетном порядке будут обследованы люди из групп риска — школьники, студенты, проживающие в общежитиях, интернатах, домах престарелых и медработники.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ зарегистрированы 118 тест-систем для диагностики коронавируса. Свыше 50 из них — отечественного производства. Она отметила, что с помощью 26 тест-систем проводится полимеразная цепная реакция (ПЦР), а ещё 92 выявляют антитела к коронавирусу. Попова также рассказала, что в РФ в настоящее время разрабатывается 26 вакцин от COVID-19. Создание препаратов ведётся на базе 17 научных организаций. Вакцина, созданная центром им. Н. Ф. Гамалеи, уже прошла клинические испытания на добровольцах, писал NEWS.ru.