Главврач скорой помощи назвал симптомы для срочного вызова врача

https://static.news.ru/photo/bb35b356-609b-11e9-8591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Есть несколько симптомов, при которых необходимо сразу вызывать скорую помощь, не надеясь, что это само пройдёт. Как рассказал главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С​​​. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов, к ним можно отнести боли в груди, выраженные боли в животе, внезапную потливость, головокружение, перекос уголка рта, смазанная речь.

В интервью РИА Новости он призвал не медлить и сразу вызывать врача, если пациент понимает, что его состояние для него нехарактерно.

Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь — все это причина тяжёлого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать, — сказал Плавунов.

Ранее NEWS.ru писал, что французские учёные доказали, что развитие диабета второго типа до 60 лет увеличивает в два раза риск развития деменции в пожилом возрасте.

Исследование Парижского университета показало, что годы нерегулярного снабжения мозга инсулином и глюкозой могут способствовать развитию деменции. Дело в том, что заболевание повреждает сосуды и блокирует поступление кислорода в мозг, что и становится причиной необратимых старческих изменений.