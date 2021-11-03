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Главврач Рязанской ОКБ предупредил о влиянии коронавируса на мозг

14:03, 03 ноября 2021
Главврач Рязанской ОКБ предупредил о влиянии коронавируса на мозг Андрей Карпунин Фото: andrey_karpunin_md/instagram.com
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Коронавирус поражает не только лёгкие, но и мозг. Из-за этого у пациентов может развиться психоорганический синдром, который нередко приводит к плаксивости и депрессивности. Об этом сообщил главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин, передаёт «МК в Рязани».

COVID — это инфекция, которая повреждает не только лёгкие, но и головной мозг, — предупредил Карпунин.

Он добавил, что из-за этого у больных коронавирусом россиян может развиться психоорганический синдром. Это нарушение психики приводит к дезориентации, плаксивости, подверженности депрессивным настроениям. также пациенты с этим синдромом становятся неспособными воспринимать критику своего состояния, а также выпадают из цепи событий.

Карпунин посоветовал россиянам внимательнее относится к себе и к своему заболеванию, а также обратил внимание на то, что практически все пациенты Рязанской ОКБ с коронавирусом — не вакцинировались.

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