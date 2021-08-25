Врач рассказала, почему кровь берут именно из безымянного пальца

Главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Ольга Майорова рассказала радиостанции «Говорит Москва», почему безымянный палец лучше остальных подходит для забора крови.

Этот палец реже каким-то образом травмируется и используется. Если указательным, большим и средним вы часто пользуетесь, то безымянный — он как бы вне зоны использования, — призналась Майорова.

Также она добавила, что кожа на безымянном пальце тоньше, поэтому прокол для пациента ощущается менее болезненно, в то время как мизинец, например, слишком маленького размера и в нём хуже кровоснабжение. Более того, именно на этом пальце раны заживают быстрее, чем на других, а значит риск попадания в место укола какой-либо инфекции значительно уменьшается.

Ранее стало известно, что люди с первой группой крови наименее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и риску тромбозов. Это объясняется тем, что у таких людей заложено меньшее количество протромботических агентов восьмого фактора свёртывания и факторов Виллебранда.