Главврач Коммунарки заявил об отсутствии влияния антибиотиков на COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c341068-3d3e-11eb-b0b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антибиотики не способны влиять на коронавирус, они эффективны только в случае присоединения к COVID бактериальной суперинфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Когда присоединяется бактериальная суперинфекция. Совершенно очевидно, что антибиотики на вирус не влияют, — ответил Проценко на вопрос, когда применяются антибиотики при лечении коронавируса.

Он добавил, что среди противовирусных препаратов наиболее эффективным является «Фавипиравир».

Но тут есть очень много «но»: для того чтобы его назначить, нужно оценить функцию печени, надо женщинам фертильного возраста провести тест на беременность обязательно, — заявил Проценко.

Ранее главврач больницы в Коммунарке заявил об особенности коронавирусной инфекции, которая наблюдается у всех пациентов. Он отметил, что треть пациентов, которых не удаётся спасти, умирают в первые 72 часа после госпитализации. Остальные уходят из жизни в более поздние сроки. По словам Проценко, причинами ранней летальности чаще всего являются гипоксия и тромбоэмболия.

Как сообщал NEWS.ru, Денис Проценко также рассказал, как долго в организме человека сохраняются антитела к коронавирусу. Он напомнил, что за год пандемии врачи так и не смогли найти способы целенаправленной терапии.