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Главврач Коммунарки Проценко назвал фактор 100% смертности при коронавирусе

18:39, 22 декабря 2020 8 903
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Если у заболевшего коронавирусной инфекцией человека зафиксировано сильное поражение лёгких, то отсутствие ИВЛ может стать фактором, приводящим к летальному исходу в 100 процентах случаев. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Летальность достаточно высокая, но она была бы стопроцентной у таких пациентов, если бы не искусственная вентиляция лёгких, — рассказал врач журналистам «Российской газеты».

Он объяснил, что больных с коронавирусной инфекцией госпитализируют, когда у них развивается синдром острой дыхательной недостаточности. Для восстановления сатурации используют кислородную поддержку с помощью лицевой маски. Если это не помогает, тогда заболевшего переводят в отделения реанимации, где существует различный комплекс мер ведения пациента. Доктор пояснил, что человека со здоровыми лёгкими никто не будет подключать к аппарату ИВЛ.

Проценко призвал готовиться к третьей волне коронавируса. Он подчеркнул, что три очевидные волны были выявлены у испанки, азиатского, свиного или птичьего гриппа. Врач добавил, что по сравнению с ситуацией полгода назад сейчас система здравоохранения куда лучше подготовлена к борьбе с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее главврач Коммунарки признался, что успевает спать только по пять часов в сутки.

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