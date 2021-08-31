Главврач Коммунарки назвал сроки новой вспышки COVID-19

Главный врач городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда ждать новую вспышку пандемии коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнётся сразу три момента: грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Это всё может создать предпосылки для вспышки и тяжёлого течения болезни, — заявил Проценко.

Он считает, что людям придётся жить с коронавирусом дальше, как с гриппом. Только профилактика и вакцинация помогут бороться с болезнью.

Проценко заключил, что осенью много будет зависеть от россиян. Если они не станут вакцинироваться, у врачей опять появится работа и придётся готовить дополнительные койки.

Ранее Проценко сравнил смертность от COVID-19 среди вакцинированных и непривитых. Среди пациентов, не прошедших вакцинацию, смертность в четыре раза выше. Он рассказал и о случаях, когда привитые попадали в реанимацию. В большинстве эти пациенты пострадали от инсульта по причине возраста, а не из-за проблем с лёгкими.