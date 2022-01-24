Главврач Филатовской больницы рассказал о жалобах больных COVID-19

Пациенты с коронавирусом, которые стали чаще поступать в медучреждения в связи со значительным ростом заболеваемости в стране, жалуются на боль в мышцах и глазных яблоках, при этом процент поражения лёгких у пациентов невысок, заявил главврач городского клинического госпиталя им. О.М. Филатова Валерий Вечорко. В анализах крови стали реже замечаться изменения гемостаза, способных привести к тромбоэмболии, отметил он.

Специалист заявил, что не все госпитализированные с коронавирусом поступают именно с «омикроном», который до сих пор тщательно изучается, однако врач утверждает, что инкубационный период сократился.

Ссылаясь на жалобы пациентов, Вечорко отметил, что у заразившихся COVID-19, ранее контактировавших с больными, температура стала подниматься через 1-3 дня после контакта, а не 5-7.

По аналогии с гриппом на первый план выходят жалобы на боли в мышцах, глазных яблоках, но объём поражения лёгочной ткани, как правило, небольшой, — написал врач в своём Telegram-аккаунте.

Он считает, что не стоит спешить с выводами, что заражение «омикроном» протекает легче, нежели заражение другими штаммами, однако если пациент вакцинирован, то действительно легче.

24 января в России зафиксирован новый максимум случаев коронавируса за сутки — заболели 65 109 человек, передаёт федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID. Жертвами COVID-19 стали 655 заболевших. В Москве заразились 19 509 человек — на 1981 больше, чем днём ранее. В Московской области — 5980. В Санкт-Петербурге — 8413 человек.