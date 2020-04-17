Главврач больницы в Коммунарке назвал средний возраст умерших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3e4e383a-80d5-11ea-b7b0-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Denis Protsenko/facebook.com

Средний возраст пациентов, погибших от коронавируса в ГКБ № 40 в Коммунарке, составляет 68,1 года. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

Он отметил, что с 28 марта по 17 апреля в больнице умерли 20 заболевших. Большинство из них страдали хроническими заболеваниями. В их число вошли сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность.

16 апреля Проценко сообщил, что в его стационар за 45 дней работы поступили 1659 пациентов, 1140 из них уже выписались. При этом главврач больницы в Коммунарке и сам перенёс коронавирус. Он заявил о своём выздоровлении 15 апреля и в этот же день отработал полный рабочий день. Проценко заверил, что два теста на COVID-19 дали отрицательный результат.

На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070 человек. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве — 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. Выздоровели 1517 пациентов, 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-рентгенолог больницы в Коммунарке Элеонора Баланюк на своей странице в социальной сети обратилась к жителям Москвы, которые не соблюдают введённых на фоне пандемии коронавируса правил самоизоляции, и попросила «передать ей яду».