https://static.news.ru/photo/6f0b4b8c-6921-11ea-ae01-fa163e074e61_660.jpg Фото: yatec.ru

Генерального директора крупнейшей газовой компании Якутии ПАО «ЯТЭК» Андрея Коробова госпитализировали. У него подозревают коронавирус.

Отмечается, что Коробов прилетел из Швейцарии, а спустя несколько дней почувствовал недомогание и обратился к врачам, сдав анализы.

Как передаёт РБК, бизнесмен уже заявил, что недомогание у него прошло, вирус никак не проявляется. Коробов объясняет решение о госпитализации заботой о безопасности его окружения. При этом все встречи и переговоры были перенесены на дистанционный формат, а офис компании в Якутске перевели на удалённую работу.

Диагноз бизнесмена пока не подтверждён, но Роспотребнадзор сейчас проводит работу по установлению контактных лиц для их обследования, организации медицинского наблюдения. Кроме того, возможно будет решаться вопрос об их изоляции. В частности, сейчас ведут работы с пассажирами, которые летели с ним в бизнес-классе.

Ранее NEWS.ru писал, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, совладелец компании «Уралхим», самоизолировался после того, как сдал тест на коронавирус. В СМИ появилась информация, что у бизнесмена заподозрили СOVID-19 из-за его сына Никиты, который отдыхал на горнолыжном курорте Куршевель.