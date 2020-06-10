Здоровье

Главный врач Боткинской больницы рассказал подробности о лечении COVID-19

19:59, 10 июня 2020
Денис Гусев Денис Гусев Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев заявил о наличии в Санкт-Петербурге всех необходимых препаратов для лечения различных форм коронавируса.

На сегодняшний день медики опираются исключительно на рекомендации Минздрава.

Мы ориентируемся на временные методические рекомендации Минздрава. Основные группы — противовирусные средства, противовоспалительные, биологические, антибактериальные препараты. Есть то, что влияет на свертываемость крови, — цитируют его «Невские Новости». 

NEWS.ru информировал ранее, что исследователи из США обнаружили шесть различных разновидностей коронавируса.

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