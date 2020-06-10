Главный врач Боткинской больницы рассказал подробности о лечении COVID-19

https://static.news.ru/photo/ace88c72-ab3d-11ea-afee-fa163e074e61_660.jpgДенис ГусевФото: Петр Ковалев/ТАСС
Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев заявил о наличии в Санкт-Петербурге всех необходимых препаратов для лечения различных форм коронавируса.
На сегодняшний день медики опираются исключительно на рекомендации Минздрава.
Мы ориентируемся на временные методические рекомендации Минздрава. Основные группы — противовирусные средства, противовоспалительные, биологические, антибактериальные препараты. Есть то, что влияет на свертываемость крови, — цитируют его «Невские Новости».
NEWS.ru информировал ранее, что исследователи из США обнаружили шесть различных разновидностей коронавируса.