Главный врач Боткинской больницы рассказал подробности о лечении COVID-19

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Американский учёный рассказала, что переболевшим коронавирусом людям предстоит долгая реабилитация. Даже после формального выздоровления (отрицательные тесты и разрешение на выход из карантина) зоровым человека зачастую назвать нельзя, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Для многих полноту выздоровления можно будет поднять до 95 % в зависимости степени их заботы о себе и от последующего медицинского сопровождения, — пояснила она в комментарии для «МК». Перенёсшим...