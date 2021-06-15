Эндокринолог назвал самую уязвимую перед COVID группу людей

https://static.news.ru/photo/387dc6d6-ce64-11eb-bdd8-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Страдающие сахарным диабетом — самая уязвимая перед коронавирусом группа людей. Их следует прививать в первую очередь. Об этом заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов, сообщает РБК.

Он пояснил, что у диабетиков наблюдается генерализованное поражение крупных и мелких сосудов. Коронавирус наносит по ним ещё один удар, что повышает риск смертности.

Сахарный диабет — это прямое показание к вакцинации от COVID, — подчеркнул эндокринолог.

Он призвал своих коллег в регионах как можно оперативнее вакцинировать больных диабетом, а граждан, имеющих это заболевание, — отбросить предрассудки и не медлить с посещением прививочных пунктов.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Василий Штабницкий рассказал, что у россиян наблюдается очень большой страх вакцинации от COVID-19, который накладывается на неизвестность самого вируса. По его мнению, врачам следует чаще и увереннее беседовать с пациентами о преимуществах прививки.