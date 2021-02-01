Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах COVID-вакцинации

https://static.news.ru/photo/10306b88-6501-11eb-817a-96000091f725_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look

В первые 48 часов после первого укола вакцины от коронавируса могут наблюдаться неприятные побочные эффекты. Понаблюдать стоит за гриппоподобными состояниями, сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

В эфире Первого канала она отметила, что повода для опасений первые двое суток после прививки нет.

Могут быть гриппоподобные симптомы. Слабость, немножко ломота, сонливость, может подниматься температура кратковременно, — рассказала Драпкина.

Также она предупредила о возможном ознобе. Редко температура может переваливать за 39 градусов. Чаще всего она не поднимается выше 38. В таких случаях врачи рекомендуют выпить парацетамол. Но когда температура ниже 38 градусов, лекарства не нужны, стоит просто переждать. Ходить к врачу тоже не надо, всё само пройдёт, заверила Драпкина.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные-вирусологи ждут в конце 2021 года — начале 2022-го серьёзную эпидемию гриппа в разных странах мира. Причиной её станут меры по сдерживанию коронавируса, которые оказали влияние на общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям.