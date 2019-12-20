https://static.news.ru/photo/0f939e6e-24bd-11ea-b3df-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Плохой Санта» Фото: Columbia Pictures Corporation

Главный сексолог России Александр Поляев рассказал о правилах интимной близости в новогоднюю ночь. По его словам, секс с 31 декабря на 1 января психологически настраивает партнёров на активную половую жизнь в течение всего года. Однако, чтобы сделать ночь незабываемой, нужно грамотно подойти к праздничному застолью, в частности не объедаться жирной пищей и не налегать на спиртное.

Устрицы, рыба (не красная, а белая) и красное вино. Тяжёлые спиртные напитки усиливают влечения, но выработку тестостерона понижают. Поэтому влечение есть, но секс либо слабенький, либо его нет, — пояснил специалист в интервью Пятому каналу.

Он рассказал, что либидо прекрасной половины человечества больше зависит от количества съеденной пищи. Он рекомендовал женщинам не налегать на угощения, а отдать предпочтение игристым винам и клубнике.

Женщинам я бы посоветовал шампанское и клубнику. И больше ничего. Если собираетесь заняться сексом — вообще не надо наедаться. Может быть, немножко белой рыбы. Но уж точно не бутерброд с красной икрой, потому что он подавит всё, что можно подавить, — заключил сексолог.

Ранее NEWS.ru писал, что около 40% подростков узнают о половых отношениях от сверстников, ещё 30% — из средств массовой информации. Только 13% детей об интимной стороне жизни рассказывают родители, 10% — учителя.