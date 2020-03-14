https://static.news.ru/photo/05653426-65f3-11ea-9b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: INA Photo Agency/www.imago-images.de/Global Look Press

Заражение человека коронавирусом нового типа можно разделить на несколько этапов. Первый — когда человек ощущает симптомы «безобидной простуды» — длится 7–9 дней, рассказал главный пульмонолог России Александр Чучалин.

С 9-го по 14-й дни заболевания, считает медик, формируется вирусная пневмония. В организме поражаются клетки эпителия дыхательных путей, начинается колонизация микроорганизмов, бактерий, передаёт RT.

Если эта ситуация не контролируется и болезнь прогрессирует, то наступают уже более серьёзные осложнения, мы называем это острый респираторный дистресс-синдром, шок, человек дышать самостоятельно не может, — считает Чучалин.

Он уточнил, что такое состояние можно назвать некардиогенным отёком лёгкого. Его можно лечить искусственной вентиляцией лёгких. Если пациент перенесёт и эту фазу, то последствия для организма могут стать губительными. У больного развиваются смертельные осложнения — синегнойная палочка, грибы.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.