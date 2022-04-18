Главный онколог Минздрава перечислил опасные показатели в анализе крови

Определить онкологию только по показателям крови нельзя, необходимы дополнительные обследования, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн KP.RU. В общем анализе крови следует обратить внимание на повышенный уровень СОЭ, изменение количества лейкоцитов, снижение гемоглобина, большое количество зернистых и незрелых лейкоцитов и на лимфоцитоз.

Также следует внимательно отнестись к биохимическому анализу.

Биохимический анализ крови позволяет точнее судить о состоянии организма в целом, работе его отдельных систем и органов. Это довольно точный метод, который назначают при первом подозрении на онкологическое заболевание, — сказал Каприн.

Здесь должны насторожить низкий уровень сывороточного альбумина, высокая активность альдолазы, и лактатдегидрогеназы (ALD и LDH). Также высокий уровень гамма- и альфа-2-глобулинов, кальция и кортизола.

Анализ крови на онкомаркеры чаще назначают уже при лечении рака, чтобы следить за процессом или чтобы уточнить диагноз, отметил Каприн. Делать его здоровому человеку нет смысла.

Ранее NEWS.ru спросил у медиков, как не пропустить рак и какие симптомы хронического стресса схожи с началом онкологического процесса. Врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии Андрей Пылёв отметил, что теперь из-за сложной ситуации люди пойдут к врачу только в крайнем случае, когда болезнь уже будет в запущенном состоянии.