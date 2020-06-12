Главный нефролог Минздрава назвал безопасную для почек дозу алкоголя

https://static.news.ru/photo/feddbfba-ad2d-11ea-8f66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфекционные болезни мочеполовой системы, в частности — пиелонефрит, не несут в себе таких рисков возникновения хронической болезни почек (ХБП), как вредные привычки. Об этом стоит помнить, употребляя спиртное, предупредил главный внештатный нефролог Минздрава, профессор Евгений Шилов.

Основная причина ХБП — «болезни цивилизации»: диабет, гипертония, мочекаменная болезнь (особенно уратная) и метаболический синдром. Также склонность к постепенному угасанию почечных функций зависит от возраста и расы — выше всего риски у афроамериканцев, чуть ниже у азиатов, ещё меньше — у европеоидов.

Но с возрастом и расой ничего не поделать, а с остальным — можно, — сказал профессор в беседе с «АиФ».

Так, чтобы снизить риски ХБП, необходимо следить за уровнем сахара в крови и давлением, не допускать появления большого живота (абдоминальное ожирение), вести активный образ жизни, правильно питаться и не увлекаться лекарствами, ведь многие из них имеют нефротоксический эффект, посоветовал врач.

Кроме того, лучше отказаться от сигарет вовсе, а алкоголь употреблять в разумных количествах, максимум — один «дринк» в день. Под «дринком» подразумевается примерно 15 мл чистого спирта. Это, например, стопка водки, порция виски или маленький бокал лёгкого пива (4,5%).

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали самый популярный алкогольный напиток у россиян на карантине. Всего было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.