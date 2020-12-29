Главный нарколог страны рассказал, как не напиться в новогоднюю ночь

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Главный нарколог России Евгений Брюн назвал бокал шампанского в новогоднюю ночь ритуалом, а не поводом для пьянки. Врач советует в новогоднюю ночь пить как можно меньше: бокал шампанского под бой курантов и бокал сухого вина в час.

Единственный способ избежать неблагоприятных последствий — пить как можно меньше и удерживать как можно большие промежутки времени между бокалами. Бокал в Новый год — ритуал, но не повод для пьянки, — цитирует доктора «Интерфакс».

По словам нарколога, если начать отмечать Новый год со всей страной, начиная с Камчатки и до Гринвича, человек просто не доживёт до окончания праздника, поэтому здесь должна сработать ответственность перед своим здоровьем.

Врач также не советует совмещать алкоголь с газированными и сладкими напитками, так как они увеличивают всасываемость алкоголя и эффект может быть катастрофический — с нарастанием алкогольного опьянения.

Многие прибегают к тому, что кто-то ест до картофель, масло — вы не будете пьянеть, но вы захотите испытать опьянение, будете добавлять и добавлять алкоголь, и он пробьет эту защиту, тоже с негативными последствиями, — ответил Брюн на самый традиционный вопрос.

Врач кроме всего прочего советует оберегать детей от вида пьяных родителей, чтобы не приучать их к такому образу жизни. И не сидеть за столом долго, так как обездвиженность усиливает опьянение. Лучше всего танцевать или пойти прогуляться.

Врач крайне не рекомендует опохмеляться наутро, так как человек на самом деле испытывает не похмелье, а острую интоксикацию. И наслоение нового алкоголя на старый очень опасно: может остановиться сердце или произойти спазм сосудов, ведущий к инфарктам или инсультам.

Алкоголь не лечит депрессию, не сжигает жиры, не улучшает состояние здоровья. На следующий день надо долго спать, медленно передвигаться, щадить себя, — предупредил нарколог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время предстоящих новогодних праздников россиянам не рекомендуется злоупотреблять алкоголем. Лучше всего больше двигаться и получать новые впечатления, посоветовал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.