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Евгений Брюн, главный нарколог Минздрава России, считает возможным выпить бокал-два сухого белого вина на Новый год. Причём лучше — дорогого: от 1000 рублей.

На вопрос о том, вино из каких стран лучше покупать, Брюн посоветовал обратить внимание на Южную Америку.

Во Франции в XIX веке был пожар, все виноградники сгорели, но до этого они успели перенести свой виноград в Чили и Аргентину — поняли мою мысль, да? И итальянские вина, да и французские, немецкие — рейнские неплохие, — сказал врач «Интерфаксу».

Роспотребнадзор советует включить в меню новогоднего стола нежирные белковые блюда, овощи и фрукты. А также ограничиться в потреблении жирных продуктов, таких, как икра, колбаса, сыр, солёная рыба, майонез и другие. Вместо алкоголя ведомство рекомендует пить морсы, соки, воду или чередовать алкоголь с этими напитками, чтобы не допускать обезвоживания организма.

Во время прогулок важно выбрать одежду в соответствии с погодой. Хорошим вариантом будет надеть одежду в несколько слоёв. Таким образом, тепло под одеждой лучше сохранится, а если станет жарко, можно что-то снять, не опасаясь охлаждения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума предложила включить новогодние традиции россиян в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО. В перечень попали хороводы, детские утренники, популярные блюда новогоднего застолья и многие другие российские традиции на Новый год.