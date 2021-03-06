Главный инфекционист США похвалил вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/64a42a04-7e71-11eb-9790-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный инфекционист США Энтони Фаучи высказался о российской вакцине «Спутник V». По его мнению, её данные выглядят неплохо.

Таким образом он отреагировал на вопрос, какую из двух вакцин он бы выбрал для прививки — китайскую или российскую.

Данные, которые я знаю о «Спутнике», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо, — цитирует ответ Фаучи телеканал Skai.

Он добавил, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин. Тесты, проведённые в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность.

После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура, — сообщил Фаучи.

Как писал NEWS.ru, жители Австрии в большей степени доверяют российской вакцине против коронавируса «Спутник V», чем вакцине от компании AstraZeneca. По данным исследования, австрийцы оценивают ещё не получившую разрешения в Европе вакцину «Спутник V» в два раза более положительно, чем препарат от англо-шведской компании.