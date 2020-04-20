Главный инфекционист ФМБА сообщил о странностях коронавируса

https://static.news.ru/photo/385d40a4-82ad-11ea-9a94-fa163e074e61_660.jpg Владимир Никифоров Фото: instagram.com/v.v.nikiforov

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров рассказал о странностях коронавируса.

Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное — все страшно, — привели слова Владимира Никифорова на портале «Газета.ru».

Инфекционист пояснил, что COVID-19 не действует по принятым канонам классической эпидемиологии. В начале заражения изменения в лёгких больных не соответствуют самочувствию пациентов. Затем идёт «катастрофический обвал» и самочувствие больного резко ухудшается. При этом на рентгеновских снимках практически не заметно признаков пневмонии.

Как писал NEWS.ru ранее, патологоанатом и эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер сообщил о научных исследованиях, которые утверждают, что поражение лёгких при COVID-19 не является пневмонией как таковой. Он отметил, что коронавирус не приводит к воспалительному процессу. Александр Эдигер также выяснил, после вскрытий умерших больных с коронавирусной инфекцией, что у пациентов было поражение стенок сосудов и клеток крови. Он сообщил, что это «очень специфическое поражение лёгких».