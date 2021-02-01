Главный гериатр РФ объяснила, почему пожилым необходима вакцинация от COVID

https://static.news.ru/photo/30fd0008-64a0-11eb-8fdd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилым людям необходимо вакцинироваться от коронавирусной инфекции, поскольку для них существует высокий риск тяжёлого течения болезни из-за ослабленной иммунной системы. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва.

Становятся более жёсткими сосуды и мышца сердца, развиваются процессы атеросклероза. Таким образом, создаётся среда для тромбоза, который в любой момент может «закрыть» сосуд. Вирус же, как установлено, увеличивает активность свёртывающей системы крови, — пояснила специалист в интервью «Российской газете».

Организм пожилого человека не может «адекватно» реагировать на столкновение с незнакомым вирусом. У пенсионеров зафиксирован более длительный период восстановления. Так, многие перенёсшие коронавирус жалуются на отсутствие вкуса и запаха. Они быстрее устают, испытывают головные боли, а у некоторых по-прежнему не проходит одышка.

Ткачёва отметила, что иммунная система пожилых людей не может агрессивно реагировать на введение чужеродного белка, из-за чего они легче переносят прививку, чем молодые люди.

Как писал NEWS.ru, с 31 января жители всех регионов могут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции через портал госуслуг. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На главной странице сайта появился баннер, который позволяет сразу перейти в нужный раздел. Данные пользователя заполняются автоматически, и человеку необходимо лишь выбрать удобное время и медицинскую организацию.