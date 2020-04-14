Главный гастроэнтеролог Минздрава назвал замену гречки

https://static.news.ru/photo/87cc40fa-7e51-11ea-b00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заменить гречку в рационе питания можно любой другой крупой. Об этом в разговоре с журналистами заявил главный гастроэнтеролог Минздрава РФ Владимир Ивашкин.

По его словам, все без исключения крупяные изделия входят в основание так называемой пирамиды правильного питания. Соответственно, чем в рационе больший ассортимент круп, тем лучше.

Как отметил Ивашкин, любая крупа полезна для здоровья человека, ведь она содержит белки и медленные углеводы.

Поэтому каша из любой крупы и суп из любой крупы: перловка, пшено, кукуруза — всё это примерно одинаково действует, как и греча, — приводит слова гастроэнтеролога радиостанция «Говорит Москва».

Также Ивашкин подчеркнул, что людям, особенно пожилым и детям, следует стремиться к разнообразному питанию, так как это полезно для здоровья.

Как ранее писал NEWS.ru, дефицита жизненно важных продуктов в России не наблюдается, однако многие граждане сделали значительные их запасы в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса. В Роскачестве напомнили, как правильно хранить продукты.