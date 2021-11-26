Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм коронавируса с Эболой

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери обеспокоился тем, что новый штамм коронавируса «омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола, передаёт РИА Новости. По его словам, пока нет точных данных о новом варианте COVID-19, однако известно, что он очень быстро начал распространятся по миру.

Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола, — сказал эксперт.

Он добавил, что пока точных данных о том, насколько опасен новый штамм, нет, однако признал, что «омикрон» очень быстро распространяется по миру. По словам Монтгомери, в самом начале пандемии мир недооценил её масштабы.

Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Потом мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, однако затем появился «дельта», крайне заразный штамм, — пояснил глава WMA.

Эксперт не исключил, что повторную вакцинацию от коронавируса потребуется проводить ежегодно.

Ранее сообщалось, что американская компания Moderna работает над созданием более мощной бустерной вакцины. Предполагается, что препарат сможет защитить организм от мутаций коронавируса SARS-CoV-2, в том числе нового штамма «омикрон» и ему подобных. Новый препарат получит обозначение mRNA-1273.529, последние цифры повторяют кодировку штамма «омикрон» — В.1.1.529.

B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Случаи заражения этой разновидностью COVID зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Гонконге, Израиле и Бельгии.

В России новый штамм пока не обнаружен, но его проникновение в страну не исключается. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что при необходимости под этот штамм можно будет адаптировать вакцину «Спутник V».