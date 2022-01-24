Глава ВОЗ прокомментировал ход всемирной коллективной иммунизации от COVID

Поставленная Всемирной организацией здравоохранения цель достичь 70% привитости от коронавируса к середине 2022 года пока недостижима. Как заявил на пресс-конференции в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в 86 странах до сих пор вакцинировано менее 40% жителей, а в 34 государствах — менее 10%. Его слова приводит ТАСС.

Мы всё ещё далеки от достижения 70-процентного охвата [вакцинацией] во всех странах, — признал глава ВОЗ.

Ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что будущие варианты COVID-19 могут быть более заразными, чем «омикрон». Специалист подчеркнула, что о свойствах новых штаммов коронавируса пока неизвестно, однако они должны будут превзойти варианты, которые циркулируют сейчас. По словам Керкхове, новые штаммы могут вызывать заболевания «большей или меньшей тяжести», однако они также будут избегать воздействия иммунитета. Не стоит недооценивать и сам «омикрон»-штамм, несмотря на поступающую информацию о менее тяжёлом течении болезни, вызванной этим штаммом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил, что следующий штамм коронавируса после «омикрона» может оказаться ещё опаснее. Он призвал международное сообщество продолжать бороться с COVID-19 и наращивать темпы вакцинации, особенно в беднейших странах мира.