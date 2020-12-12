Глава «Вектора» заявил о возможности повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9c44ef84-3d4e-11eb-839a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Повторное заражение COVID-19 возможно, никто от этого не защищён, считает директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Об этом он заявил в документальном фильме «Опасный вирус. Год первый» в эфире «России 1».

Никто не защищён от повторного заражения, — приводит слова Максютова РИА Новости.

За последние сутки в России выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заболели 2 653 928 человек, из которых 2 106 235 уже вылечились. За последние сутки в России выздоровели 20 277 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Жертвами пандемии с начала года стал 46 941 россиянин, это число за сутки выросло на 488 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала единичными случаи повторного заражения COVID-19. По её мнению, население постепенно вырабатывает иммунитет к заболеванию.

Вирусолог, профессор НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что вероятность повторного заражения человека коронавирусом можно спрогнозировать во время первой болезни на основе иммунного ответа организма.