Глава «Вектора» рассказал о преимуществах вакцины от COVID «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/e908d944-120a-11eb-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», имеет ряд преимуществ перед другими подобными препаратами. Об этом заявил глава центра Ринат Максютов.

По его словам, разработка «Вектора» эффективна «против антигенно изменяющихся штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные эпитопы SARS-COV-2». Кроме того, он отметил стабильность компонентов вакцины, простоту её производства, хранения и транспортировки.

Максютов также сделал акцент на безопасности препарата, указав, что её повышает использование в препарате только коротких участков вирусного белка.

Это позволяет использовать её для лиц с ослабленным иммунитетом, при иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях, — цитирует РИА Новости главу центра.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет введена в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Первые пострегистрационные испытания препарата начнутся в ноябре — декабре 2020 года и будут проводиться около полугода. В них будут участвовать пять тысяч добровольцев.