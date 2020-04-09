Глава «Вектора»: неизвестно, можно ли заразиться коронавирусом повторно

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua

Директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в настоящий момент нет информации о том, возможно ли повторного заражение.

В том числе отсутствуют данные, которые подтверждали бы такую возможность, отметил он в эфире «Первого канала».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор намерен начать тестировать людей на наличие антител к новому коронавирусу. Они появляются у тех, кто уже переболел COVID-19. Так власти намерены выяснить действительную картину эпидемии. «На следующей неделе регистрируем тест-систему, её сделал „Вектор“, она определяет антитела», — заявила 5 апреля главный санитарный врач страны Анна Попова.