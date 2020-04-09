Глава «Вектора»: неизвестно, можно ли заразиться коронавирусом повторно

Директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в настоящий момент нет информации о том, возможно ли повторного заражение.
В том числе отсутствуют данные, которые подтверждали бы такую возможность,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор намерен начать тестировать людей на наличие антител к новому коронавирусу. Они появляются у тех, кто уже переболел COVID-19. Так власти намерены выяснить действительную картину эпидемии. «На следующей неделе регистрируем тест-систему, её сделал „Вектор“, она определяет антитела», — заявила 5 апреля главный санитарный врач страны Анна Попова.
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