Глава Союза журналистов объяснил важность вакцинации для представителей СМИ

https://static.news.ru/photo/8c0b0684-4385-11eb-8d09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналисты и корреспонденты часто вынуждены работать в условиях повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией и прививка для представителей СМИ должна защитить людей этой профессии, считает глава Российского союза журналистов Владимир Соловьёв.

Вакцинация — это важно, потому что журналисты находятся на первой линии — там, где можно этот вирус подхватить... Коллеги должны понимать, что работают в опасных местах, а многие заходят в «красную зону». Это почти так же, как поехать на войну, — сказал Соловьёв в эфире «Радио 1».

Он отметил, что на сегодняшний день в мире от COVID-19 скончались более 500 представителей средств массовой информации, а в России жертвами коронавируса стали не менее 15 журналистов.

Хочу призвать коллег позаботиться о своём здоровье. Лично я намерен сделать прививку в ближайшее время, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в НИЦ им. Гамалеи прогнозируют, что к ноябрю 2021 года в России удастся вакцинировать от коронавируса 70% населения. С 21 декабря в России сделали доступной вакцинацию от коронавируса для сотрудников СМИ, транспорта и промышленности. Ожидается, что в начале 2021 года прививку начнут делать россиянам старше 60 лет.