Россиян предупредили о возросших рисках распространения чумы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возросших рисках распространения чумы. Это происходит из-за изменения климата, передаёт слова главного санитарного врача ТАСС.

Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанные с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня, — отметила глава ведомства.

По её словам, экстренное реагирование на такие случаи на сегодняшний день становится очень важным моментом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о создании в России первой в мире субъединичной вакцины против чумы. В субъединичных вакцинах используются только специфические фрагменты (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Они не содержат цельных микроорганизмов или безопасных вирусов в качестве вектора.