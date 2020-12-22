Глава Роспотребнадзора призвала россиян прививаться

https://static.news.ru/photo/392cce34-4466-11eb-81bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

С призывом к гражданам России не пренебрегать вакцинацией от коронавируса обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что возможность сделать прививку, которая сегодня предоставлена россиянам, «безусловно, должна быть использована».

Вакцинация против любого инфекционного заболевания является одним из основных факторов предотвращения дальнейшего распространения. Поэтому все усилия, которые сегодня предпринимаются для вакцинации против новой коронавирусной инфекции, безусловно важны, — подчеркнула Попова.

Россия стала первой из стран, которая зарегистрировала собственную вакцину от COVID-19 — «Спутник V» центра имени Гамалеи. К этому дню отечественных препаратов уже два. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Спутник V» будет защищать от коронавирусной инфекции не менее двух лет, а «ЭпиВакКорона» создаст иммунитет минимум на полгода. Ещё одна разрабатываемая вакцина центра имени Чумакова РАН даст иммунитет минимум на месяц.

Ранее директор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что учёные разрабатывают вакцину, которая будут защищать от коронавируса и кори одновременно. Первые исследования на животных показали, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа.

В свою очередь новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов назвал число доз вакцины, необходимое для спасения России от коронавируса. По его словам, на сегодняшний день в стране наблюдается некий дефицит мощностей для производства препаратов, сообщал NEWS.ru.