Глава РФПИ прогнозирует, что к лету вакцинируются 40 млн россиян

https://static.news.ru/photo/2e770a88-7d0d-11eb-8f91-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июне число россиян, которые сделают прививку отечественным препаратом «Спутник V» от коронавируса, должно достигнуть 40 млн человек. На это рассчитывает руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Проведём вакцинацию всем, кто этого желает. К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек, — заявил Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

Российский препарат уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку уже зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

В четверг в РФПИ заявили, что Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру экспертизы регистрационного досье отечественного препарата. Соответствующее решение приняли с учётом результатов исследований «Спутника V» на взрослых людях.

4 марта президент Владимир Путин рассказал о ходе вакцинации в России. Он отметил, что почти два миллиона граждан России уже получили две дозы прививки от COVID-19 и почти столько же прошли первый этап вакцинации, сообщал NEWS.ru.