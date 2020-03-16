https://static.news.ru/photo/4742e4d2-6784-11ea-81c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японские партнёры запустят новый метод диагностики коронавируса в Москве и Московской области в пилотном режиме. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

В апреле начнётся пилот с Москвой и Московской областью, полномасштабный запуск тестирования планируется в мае, — заявил Дмитриев.

По его словам, тест в основном будет производиться в России. Он разработан в сотрудничестве с российскими и японскими компаниями и учёными. Тест позволит проводить экспресс диагностику, она займёт 30 минут.

Тест-системы можно будет использовать для стационарных лабораторий, а также мини-лабораторий, занимающих небольшой чемодан. Его можно применять не только в больницах, но и в любых публичных учреждениях.

По результатам анализа РФПИ существующих в мире передовых технологий тестирования коронавируса, данная технология является самой совершенной на сегодняшний день, — сообщает РИА Новости со ссылкой на РФПИ.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор сделал более 104 тысяч тестов на коронавирус. Все регионы России обеспечены необходимыми тест-системами, подчеркнули в ведомстве. Сообщается, что в первую очередь проверяют россиян, которые приехали из-за границы, а также круги общения заболевших и пациентов с пневмонией.

Тест-системы используют молекулярно-генетический метод. Образец берут из носоглотки. Результат исследования становится известен через два-четыре часа.

В мире коронавирусом заразились более 173 тысячи человек. В России коронавирус был диагностирован у 63 человек. Из них 60 человек являются гражданами России, двое — граждан Китая, один — Италии. В настоящий момент в больницах находятся 57 человек, выписаны — шесть, сообщает оперативный штаб.