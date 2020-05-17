Глава НМИЦ имени Блохина предупредил о росте госпитализаций

https://static.news.ru/photo/ffdbdaca-9822-11ea-b562-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иван Стилиди, глава НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, предупредил о росте госпитализаций после отмены ограничительных мер.

Надо быть готовым лечебным учреждениям к тому факту, что после отмены карантинных ограничений поток пациентов увеличится, — сказал он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Стилиди добавил, что последствия пандемии пока оценить нельзя, но они будут.

Ранее Роспотребнадзор распространил методические рекомендации. Согласно им, смягчать введённые ограничения в регионах можно при значении коэффициента распространения (Rt) инфекции ниже единицы. Rt показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. Также условием поэтапной отмены принятых против коронавируса мер обозначили проведение не менее 70 тысяч тестов на инфекцию на 100 тысяч жителей и наличие 50% свободных мест в больницах.

В Москве Rt 17 мая опустился до минимума и находится на уровне 0,77. Ниже единицы этот коэффициент оказался ещё в пяти регионах России, где больше всего инфицированных. Это Московская, Свердловская и Нижегородская области, Дагестан и Краснодарский край.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что Подмосковье сможет достичь этих критериев к 18 мая и приступить к снятию карантина, писал NEWS.ru.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход.