Глава НИИ гриппа: человек после вакцинации может быть носителем COVID-19

https://static.news.ru/photo/78a8bfa8-6164-11eb-bfe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек, получивший прививку от коронавируса, может оставаться его носителем и поэтому должен соблюдать меры профилактики. Об этом заявил руководитель НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Привитый человек защищён, у него болезнь не развивается. Но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду. Им может быть и здоровый человек, у которого заболевание не развивается. Именно поэтому привитый должен соблюдать определённые противоэпидемические меры, чтобы не заразить других, — приводит слова специалиста ТАСС.

Заместитель директора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко добавила, что человека можно считать привитым только в том случае, если он получил два компонента препарата. При этом после второго введения вакцины должно пройти не менее трёх недель, чтобы иммунная система выработала антитела. До этого времени вероятность того, что человек может быть носителем COVID-19, выше.

Также стало известно, что новые мутации коронавируса передаются легче, но не вызывают более тяжёлое течение болезни и не влияют на эффективность вакцин.

Ранее заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева заявила, что не стоит проходить вакцинацию повторно, если пациент заболел после первой прививки от COVID-19. Она также добавила, что через 3–6 месяцев после болезни необходимо измерить уровень антител.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V», писал NEWS.ru.